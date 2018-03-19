شهاب يحرز برونزية العالم في السنوكر

دبي (الاتحاد)

توج محمد شهاب نجم منتخبنا الوطني للسنوكر بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسنوكر المقامة حالياً في مالطا، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات «الماستر» بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام لاعب ويلز بنتيجة 2-4 بعد أداء ماراثوني اتسم بالندية والحماس.

وقدم شهاب أداءً مميزاً وسط دعم كبير من أعضاء بعثة منتخبنا ونال إشادة الحضور، وعلى رأسهم وزير الرياضة في مالطا الدكتور كليفتون جريما، الذي أقام احتفالاً خاصاً ببعثة الإمارات مساء أول من أمس بعد ساعات قليلة من حصول شهاب على المركز الثالث على مستوى العالم، حيث هنأ البعثة بالنتيجة، وأشاد بحرص الإمارات على المشاركة بوفد كبير ضم 6 لاعبين في البطولة.

وكان شهاب وصل للمربع الذهبي بعد مشوار ناجح فاز فيه في دور الـ16 على لاعب اليونان بنتيجة 4 - 1، ثم فاز في ربع النهائي على لاعب مالطا بالنتيجة نفسها.

وشارك منتخبنا في بطولة العالم بـ6 لاعبين هم محمد شهاب، محمد الجوكر، سيف الكتبي، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، أحمد شهاب، ويرأس الوفد محمد عبد الله مدير المنتخب وسالم علي مساعد المدرب وضم الوفد أيضاً مدير اتحاد البلياردو والسنوكر خالد الخيلي الذي حضر اجتماعات الاتحاد الدولي على هامش البطولة.

وأشاد محمد عبد الله مدير المنتخب بالنتيجة التي حققها محمد شهاب، والتي أوصلت الإمارات لمنصة التتويج في أكبر بطولة على مستوى العالم، وقال إن جميع اللاعبين قدموا مستويات جيدة، وإن شهاب ترجم مجهودات زملائه وتميز الإمارات في اللعبة بهذه الميدالية البرونزية الغالية.