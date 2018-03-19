3 ذهبيات لفتيات شباب الأهلي في «قوى عمان»

دبي (الاتحاد)

أهدت بعثة نادي شباب الأهلي دبي لألعاب القوى إنجاز الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة عمان الدولية لألعاب القوى إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس النادي، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وإلى محبي وعشاق النادي وإلى أسرة «أم الألعاب» الإماراتية.

وكانت لاعبات الرمي في فريق «القوى» حصدن 3 ميداليات ذهبية طوقت بها أعناقهن في بطولة عمان الدولية لألعاب القوى للرجال والسيدات، والتي اختتمت منافستها بالعاصمة الأردنية في أول مشاركة رسمية خارجية لنادي شباب الأهلي دبي في ألعاب القوى، حيث فازت اللاعبة فاطمة الحوسني في اليوم الثاني للبطولة بالميدالية الذهبية الثانية للنادي ولها في قذف القرص، محققة رقماً جديداً للدولة وقدره 45.20 متر، علماً بأن الرقم السابق المسجل باسمها أيضا هو44.85 متر، وكانت قد حققت في اليوم الأول ذهبية مسابقة دفع الجلة محققة مسافة قدرها قدرها 11.98 متر على ميدان مدينة إربد الذي شهد منافسات مسابقات الرمي، كما فازت زميلتها وداد إبراهيم بالميدالية الذهبية في مسابقة الإطاحة بالمطرقة محققة مسافة قدرها 41.33 متر.