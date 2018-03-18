«أدنوك» توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» بالتزامن مع تطوير غطاء غازي عملاق

أبوظبي(الاتحاد)
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقيتي امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على 20% في امتياز «أم الشيف ونصر» و5% في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين في أبوظبي.
وقدمت «توتال» 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار) رسم مشاركة في امتياز «أم الشيف ونصر» و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز «زاكوم السفلي» اللذين ستتولى إدارتهما «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك، نيابةً عن الشركاء الآخرين.
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وتسري الاتفاقيتان لمدة 40 عاماً تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 9 مارس 2018.
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