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مقابل رسوم قيمتها 5.3 مليار درهم

«أدنوك» توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» بالتزامن مع تطوير غطاء غازي عملاق
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تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس اتفاقيتي امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على 20% في امتياز «أم الشيف ونصر» و5% في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين في أبوظبي.

وقدمت «توتال» 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار) رسم مشاركة في امتياز «أم الشيف ونصر» و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز «زاكوم السفلي» اللذين ستتولى إدارتهما «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك، نيابةً عن الشركاء الآخرين.

وقع الاتفاقيتين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، وجرت مراسم التوقيع في متحف اللوفر أبوظبي.

وتسري الاتفاقيتان لمدة 40 عاماً تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 9 مارس 2018.

وقال الجابر «تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من معرفة وخبرة (توتال) في حقول النفط والغاز البحرية في إمارة أبوظبي، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة بما يُسهم في تطوير الغطاء الغازي الضخم في امتياز أم الشيف وفقاً لأفضل الطرق المجدية اقتصادياً، علماً بأن (أدنوك) انتهت مؤخراً من حفر بئر تقييمية لهذا الغرض، وكانت النتائج مشجعة». ... المزيد
     
 

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