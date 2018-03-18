بسام عبد السميع (أبوظبي)

أطلقت وزارة الاقتصاد، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 181 سيارة جاكوار من طرز XE وXF، وF-pace، وF-TYPE موديل عام 2018 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات جاكوار في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار في أبوظبي، بحسب تقرير للوزارة أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن حملتي الاستدعاء يأتيان في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين.

وأظهرت بيانات التقرير، أن عملية الاستدعاء ترجع إلى احتمال وجود خلل في السيارات المشمولة بالاستدعاء بحيث يحتمل أن يكون لحام أغطية فتحات أنبوب توزيع الوقود غير مثبتة بشكل جيد وربما غير مطابقة للمواصفات وقد يتسبب ذلك في تسرب الوقود السائل وبخار الوقود مع مرور الوقت، وبالتالي قد يرشح الوقود السائل إلى حجرة المحرك وقد يلحظ السائق انبعاث رائحة وقود أو يرى الوقود المتسرب عندما يرفع غطاء المحرك وفي حال لامس الوقود سطحاً ساخناً قد يتسبب في نشوب حريق.

وأوضحت الوزارة، أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات استبدال أنبوب توزيع الوقود مجاناً، كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء لدواعي السلامة لبعض سيارات الجولف ياماها YDR/‏YDR2 المصنعة 2015/‏2017 وذلك بالتعاون مع شركة اليوسف موتورز الوكيل المعتمد لدراجات ياماها النارية في الإمارات.

وأوضحت أن الاستدعاء يرجع إلى أن التحقيق الذي أجراه قسم سيارات الجولف في شركة ياماها على السيارات المتضررة بين أن كابل الفرامل به تشوهات مصنعية أو انثناء ناجم عن الشد المتكرر أثناء الاستعمال، ما يتسبب في قطع الكيبل، مشيرة إلى أن الشركة قررت استبدال الكابل وذكر التقرير، أنه تم الاتفاق بين الوزارة واليوسف على بدء حملة استدعاء لإجراء الإصلاح اللازم ودعت شركة اليوسف المستهلكين الذين لديهم هذه النوعية من السيارات إحضار سياراتهم للفحص والصيانة، ولم تحدد الوزارة عدد سيارات جولف ياماها المشمولة بحملة الاستدعاء.