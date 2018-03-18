بسام عبد السميع (أبوظبي)
أطلقت وزارة الاقتصاد، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 181 سيارة جاكوار من طرز XE وXF، وF-pace، وF-TYPE موديل عام 2018 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات جاكوار في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار في أبوظبي، بحسب تقرير للوزارة أمس.
وأشارت الوزارة إلى أن حملتي الاستدعاء يأتيان في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين.
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وأوضحت الوزارة، أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات استبدال أنبوب توزيع الوقود مجاناً، كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء لدواعي السلامة لبعض سيارات الجولف ياماها YDR/YDR2 المصنعة 2015/2017 وذلك بالتعاون مع شركة اليوسف موتورز الوكيل المعتمد لدراجات ياماها النارية في الإمارات.
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