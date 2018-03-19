اتحاد غرف دول «التعاون» يبحث سبل دعم وتأهيل المصنعين إقليمياً

الخبر(وام)
بحث عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمهندس صالح العمري رئيس شركة المختبر الخليجي سبل التعاون في دعم التصنيع وتأهيل المصنعين الخليجين.
وقدم العمري - خلال اللقاء - نبذة عن مشروع المختبر الخليجي الهادف إلى الإسهام بشكل أساسي في تحقيق الخطط الاستراتيجية لدعم التصنيع وتأهيل المصنعين وبناء اقتصاد معرفي متين ودعم مبادرات الفحص وسلامة المنتجات وتعزيز الجودة والكفاءة وتطوير بدائل الطاقة المتجددة وإصدار المواصفات والمقاييس بما يتماشى مع الظروف المناخية لدول مجلس التعاون الخليجي.
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