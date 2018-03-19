اتحاد غرف دول «التعاون» يبحث سبل دعم وتأهيل المصنعين إقليمياً



تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018 الخبر(وام) بحث عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمهندس صالح العمري رئيس شركة المختبر الخليجي سبل التعاون في دعم التصنيع وتأهيل المصنعين الخليجين. وقدم العمري - خلال اللقاء - نبذة عن مشروع المختبر الخليجي الهادف إلى الإسهام بشكل أساسي في تحقيق الخطط الاستراتيجية لدعم التصنيع وتأهيل المصنعين وبناء اقتصاد معرفي متين ودعم مبادرات الفحص وسلامة المنتجات وتعزيز الجودة والكفاءة وتطوير بدائل الطاقة المتجددة وإصدار المواصفات والمقاييس بما يتماشى مع الظروف المناخية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار نقي إلى حاجة القطاع الخاص لمثل هذه الخدمات المهمة لتعزيز الجودة في السوق الخليجية وتيسير انسياب البضائع والخدمات البينية بين دول المجلس من خلال نقاط الجمارك البرية والبحرية والجوية ومعالجة مشاكل التكدس والغش التجاري من خلال تقديم الدورات التدريبية لتأهيل الفنيين.