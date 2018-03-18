«كلير تريب»: أبوظبي ودبي والشارقة ضمن أهم خمس وجهات سياحية في المنطقة

مصطفى عبد العظيم(دبي)

حلت أبوظبي ودبي والشارقة ضمن قائمة أفضل 5 وجهات سياحية خلال العام 2017، وفقاً لتقرير السفر السنوي الصادر عن شركة «كلير تريب» المتخصصة في مجال حجوزات السفر عبر الهواتف المتحركة والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، والذي قدر نمو سوق السفر عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي بنحو 3%. وأظهرت نتائج التقرير تسجيل أسعار تذاكر السفر في الإمارات والكويت والبحرين أقل معدل انخفاض في المنطقة خلال العام 2017 بلغت نسبته 2% فقط مقارنة بانخفاضات بلغت 21% في السوق السعودي ونحو 5% في سلطنة عمان.

وقدر التقرير الذي يستقي معلوماته من بيانات الشركة ومن 400 شركة طيران شريكة، متوسط سعر التذكرة في الإمارات عبر الحجوزات الهاتفية بنحو 1222 درهما وفي الكويت 1580 درهما وفي السعودية 1453 درهما و1422 درهما في البحرين.

وبحسب التقرير، فقد حلت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أفضل خمس وجهات سفر في المنطقة في عام 2017، تلتها الشارقة ومانيلا وأبوظبي والقاهرة، فيما تصدرت يريفان وجهات السفر الأكثر رواجاً في استقطاب السياح من المنطقة خلال العام الماضي، حيث شهد الطلب عليها ارتفاع بنسبة 498% مقارنة بعام 2016.

وجاءت تبليسي وكاتماندو في المركزين الثاني والثالث، بنمو 210% و207% على التوالي، فيما تصدرت الأردن قائمة وجهات السفر العشر المفضلة للرحلات العائلية، تلتها كل من تبليسي وبيروت.