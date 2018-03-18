بدء إنشاء ناطحة سحاب بدبي في الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

تعتزم عزيزي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ أكثر من عقد من الزمان، بدء الأعمال الإنشائية في أحد أبرز مشاريعها في الربع الثالث من العام. وسيمثل المشروع، عند اكتماله، أحد أبرز ناطحات السحاب في دبي. ويبلغ طول المشروع الجديد، الذي يقع على طريق الشيخ زايد، 570 متراً ويشمل 122 طابقاً. وعند اكتماله، سيشكل أحد أبرز التحف المعمارية في العالم، ويتوقع أن يكون بين أكبر ناطحات السحاب في دبي والعالم.

وتتعاون شركة عزيزي للتطوير العقاري مع شركة أتكينز، الرائد العالمي في مجال الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع، وذلك للإشراف على تصميم البرج الجديد وتوظيف خبراتها المرموقة للخروج بتصميم يتماشى مع المكانة العالمية للإمارة. تحمل الشركة سجلاً مشرفاً في هذا المضمار، إذ أشرفت على تصميم مترو دبي و«Five Jumeirah Village» وبرج العرب.

وقد قامت شركة «أتكينز» بتطوير وتحديث التصميم الأصلي بناءً على التوصيات المقدمة من شركة عزيزي للتطوير العقاري. ويتوقع أن تبدأ أعمال البناء والإنشاء في البرج الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة على أن يتم تسليمه بين عامي 2021 و2022.

وتبلغ تكلفة البرج الجديد 3 مليارات درهم إماراتي، وسوف يضم شققا سكنية موزعة على 100 طابق، إضافة إلى فندق فاخر يتألف من 22 طابقًا.

وقال مرويس عزيزي رئيس مجموعة عزيزي «سيشكل البرج بعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد، وسينافس أكثر ناطحات السحاب شهرة في العالم من حيث الحجم وجودة التصميم. إضافة إلى ذلك، سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات والرفاهية والسياحة إضافة إلى جاذبيتها كوجهة رائدة لبعض ناطحات السحاب المعروفة على مستوى العالم».