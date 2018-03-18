متى تغير البنوك سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة؟

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري والقروض الشخصية بنحو 1.5% خلال الربع الأول من 2018 لتتراوح حاليا بين 3.5% إلى 4.5% متناقصة، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض الشخصية بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى مستويات تتراوح بين 6% إلى 6.5% فائدة متناقصة أيضا، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.

ويعادل سعر الفائدة المتناقصة البالغ 4.5% نحو 2.5% فائدة ثابتة، بينما يعادل سعر الفائدة البالغ 6.5% نحو 3.6% فائدة سنوية ثابتة.

ويتكون سعر الفائدة لدى البنوك عامة من سعر «الايبور» الذي يصدر عن المصرف المركزي يوميا الساعة 11 قبل الظهر، خلال أيام العمل، مضافا إليه الهامش الذي يحتسبه البنك ويتضمن نسبة المخاطرة التي تحدد حسب سيرة العميل المصرفية ومستوى الضمانات ونوعية الاستثمار، إضافة إلى تكلفة الأموال ومستوى المنافسة بين البنوك في السوق.

ويحدد المصرف المركزي سعر «الايبور» يوميا وفقا لآلية متبعة منذ شهر أكتوبر 2009 وتعتمد على حساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من قائمة الأسعار المعروضة بشكل يومي.