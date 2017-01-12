أخادير بلقيس وفارسة ذي قار

لينا أبو بكر

القبر برزخ القيامة، ولذلك لن أتفق مع أدونيس حين جزم أن لا مأوى في الكتب!

للقبور قوة غامضة تشبه الطاقة المظلمة، التي ينبثق منها الكون، وبها يزول.... القبور ملعب الأرواح، التي تنثال كغمامات حارة، وأحياناً أخرى، كعناقيد المجرات.

هناك، في وادي الملوك، حروف سرية، تفتح بها دولاب التابوت، لتقرأ كتاب الموتى، فتخبئ رئتيك وقناعك الجنائزي «وجهك» وتعاليم الخلود، في صندوق الشطرنج، ثم تجدف نحو خباء نفرتيتي الموميائي... فأهلاً بك، في أخادير النساء!

شقشقة الروح