سان فرانسيسكو(د ب أ)

قررت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «جوجل» التي تطور نظام التشغيل «أندرويد» المستخدم في الهواتف الذكية والمنافس لنظام «آي.أو.إس» المستخدم مع هواتف «آيفون»، طرح نسخة من تقنية «جوجل لينس» لمستخدمي هواتف «آيفون» خلال أيام.

يذكر أن تقنية «جوجل لينس» تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف للبحث عن المعلومات اعتمادا على تكنولوجيا الواقع المعزز (أيه.آر).

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن شركة «جوجل» ستتيح قريبا لمستخدمي نظام التشغيل «آي.أو.إس» الفرصة لتجربة تقنية «جوجل لينس» باستخدام هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل».

وسيكون في مقدور مستخدمي «آيفون» خلال الأسبوع الحالي تجربة تقنية «جوجل لينس» من خلال تطبيق «جوجل فوتوز» لنظام التشغيل «آي.أو.إس».

وبحسب موقع «سي نت» فإن مستخدمي هواتف «آيفون» يحتاجون إلى تنزيل أحدث إصدار من تطبيق «جوجل فوتوز» حيث يمكنهم استخدام تقنية «جوجل لينس».

وتستخدم تقنية «جوجل لينس» تكنولوجيا «الواقع المعزز» لتوفير المعلومات التي يريدها المستخدم عن الأشياء التي تلقطها كاميرا الهاتف. وعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو إحدى الزهور وستتولى تقنية «جوجل لينس» توفير المعلومات المتاحة عن الزهرة مثل الفصيلة النباتية التي تنتمي إليها وموطنها الأصلي واسمها وغير ذلك.

كانت «جوجل» قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها طرح هذه التقنية ضمن تطبيق «جوجل فوتوز» لهواتف «أندرويد» ولهواتف «آيفون» التي تعمل بنظام التشغيل «آي.او.إس9» أو أي إصدار أحدث منه.