«المركزي الكوري» يسعى لتوفير المزيد من فرص العمل

سيؤول(د ب أ)

قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي لي جو يول أمس، إنه على الدولة تكثيف جهودها لتعزيز قطاع الخدمات والحد من الفجوة بين الموظفين الدائمين والمؤقتين وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المحافظ القول إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يعتمد بقوة على قطاع التكنولوجيا، وصل للحد الأقصى فيما يتعلق بإيجاد الوظائف والطلب المحلي.

وقال «بجانب جهود إيجاد وظائف متساوية، علينا أن ندفع باستمرار إجراءات الحد من هيكل سوق العمل المستقطب، وتشمل تحسين ظروف الموظفين المؤقتين».

وأضاف «علينا أن نعزز تأثير النمو الاقتصادي على الاستهلاك من خلال تطوير صناعات جديدة وقطاع الخدمات». وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة إلى 1,5% في نوفمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ستة أعوام.

وأشار لي إلى أنه من المرجح أن يتم رفع الفائدة خلال هذا العام بصورة متدرجة.