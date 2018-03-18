أسامة أحمد (دبي)

استهل العين، مساء أمس الأول، حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الممتازة في «البلاي أوف» بعبور شباب الأهلي دبي في عقر داره بنتيجة 3/‏ صفر في الجولة الأولى، ليقطع نصف مشوار الوصول إلى النهائي، وخصوصاً أن مباراة الإياب تقام بصالته بعد غدٍ.

وظل «الزعيم» متقدماً منذ ضربة البداية وحتى نهاية الشوط الأول، الذي جاء ماراثونياً ليتقدم فيه الزعيم بنتيجة 36 /‏34، والذي مثل قوة دفع كبيرة له في الشوط الثاني الذي انتهى أيضاً عيناوياً بنتيجة 25 /‏19، ليبتسم الشوط الثالث للفريق العيناوي بنتيجة 25 /‏20، ويسعى شباب الأهلي دبي لرد الدين في «دار الزين» من أجل الاحتكام إلى الفاصلة.

أدار مباراة شباب الأهلي دبي والعين طاقم تحكيم مكون من حامد الروسي ومحمد الدولة وإبراهيم دادي.

كما فاز بني ياس «بطل المرحلة الأولى» للمسابقة على النصر 3 /‏1 بنتيجة الأشواط 25 /‏23، 25 /‏23، 21 /‏25، 25 /‏21 في مباراة الذهاب التي أقيمت بأبوظبي، فيما يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب التي تقام بالصالة الزرقاء بعد غدٍ.

يُشار إلى أن «البلاي أوف» يقام بنظام «المباريات الإقصائية»، حيث تلتقي الفرق الحائزة على المراكز من الأول إلى الرابع في المرحلة الأولى من الدوري للفوز بمباراتين من ثلاثة؛ أي الأفضل «اثنتين من ثلاثة»، فبالنسبة لمباراتي الأول مع الرابع تقام المباراة الأولى على ملعب الفريق الحاصل على المركز الأول في المرحلة الأولى، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الفريق الحاصل على المركز الرابع في المرحلة الأولى.

أما بالنسبة لمباراتي الثاني والثالث فتقام المباراة الأولى على ملعب الفريق الحاصل على المركز الثاني في المرحلة الأولى، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الفريق الحاصل على المركز الثالث في المرحلة الأولى.

وفي حال تعادل الفريقان في عدد مرات الفوز «فوز لكل فريق» يلعب الفريقان مباراة فاصلة على ملعب الفريق الحاصل على ترتيب أعلى في المرحلة الأولى لفك الارتباط بين الفريقين، فيما يلعب الفائزان مباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني والخاسران أيضاً لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تقام المباراة الأولى على صالة الفريق الحاصل على الترتيب الأدنى في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري، فيما تقام المباراة الثانية على صالة الفريق الحاصل على الترتيب الأعلى في المرحلة الأولى، وفي حال تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز يلعبان مباراة فاصلة على ملعب الفريق الحائز على الترتيب الأعلى في المرحلة الأولى من المسابقة، بينما يتم تحديد الترتيب النهائي للفرق من الخامس إلى التاسع وفق مجموع النقاط، التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى للدوري.