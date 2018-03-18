17 ميدالية ملونة حصاد منتخبنا في «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

رفع منتخبنا رصيده إلى 17 ميدالية ملونة، منها ذهبيتان، 8 فضيات و7 برونزيات، بينما كان للهند النصيب الأكبر من الميداليات بحلولها في المركز الأول، بـ37 ميدالية، بينها 15 ذهبية في ختام النسخة العاشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى- الجائزة الكبرى» دبي 2018، التي أقيمت فعالياتها على مدار 4 أيام، في الملعب الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، بتنظيم وإشراف نادي دبي لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية، والهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الإماراتية.

وشهد اليوم الأخير للبطولة منافسات قوية في مسابقات رمي الجلة، الصولجان والرمح، القفز والجري وسباق الكراسي المتحركة، حيث كرم الفائزين ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم وفوزية البلوشي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، والدكتور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، ورامي رمضان عبد الحميد رئيس الوفد المصري المشارك في البطولة.

من ناحيته أشاد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم، بالنتائج التي حققها أبطالنا في البطولة، مؤكداً أن وجود لاعبنا على منصات التتويج وسط أبطال عالميين، يؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن هناك جهوداً كبيرة مقدرة تبذل من قبل الأندية من أجل الوصول باللاعبين لهذه المستويات، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تشارك في المحافل الخارجية، ورفع علم الدولة وهو هدفنا الأسمى. وأضاف: نشكر اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع ونقل صورة حضارية عن دولتنا، خاصة أن هذا العدد الكبير من مختلف دول العالم سيعود إلى بلاده وينقل الصورة التي شاهدوها على الطبيعة، كما أنهم سينقلون رسالة الإمارات في الاهتمام بأصحاب الهمم. في السياق نفسه أثنت وفود الدول قبل مغادرتها، بالمستوى التنظيمي الرائع، معبرين عن امتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة للبطولة، على حسن الضيافة التي جسدت الكثير من المعاني الصادقة، مؤكدين أن الإمارات شهدت تطوراً مدهشاً في ظل قيادتها الرشيدة، التي تحظى بالكثير من التقدير في المحافل الدولية.