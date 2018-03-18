سامباولي يضم آنخل كوريا لقائمة التانجو

بوينس آيرس (د ب أ)

استدعى خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، آنخل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن قائمة المنتخب لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي إسبانيا وإيطاليا في الفترة المقبلة، ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف سامباولي عن استدعاء كوريا بعد يوم واحد من تسجيل اللاعب هدفا في المباراة التي سحق فيها أتلتيكو ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 5/‏ 1 في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي.

وضمت القائمة، التي أعلنها سامباولي، 28 لاعبا للمباراتين المقررتين في 23 و27 مارس الجاري. ويلتقي الفريق نظيره الإيطالي في مانشستر، ثم يحل ضيفا على المنتخب الإسباني في العاصمة مدريد.

وأكد سامباولي أنه سيستفيد من هاتين المباراتين في أوروبا، لاختيار قائمته النهائية التي سيشارك بها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا حيث ستضم القائمة 23 لاعبا فقط.