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سامباولي يضم آنخل كوريا لقائمة التانجو
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تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

بوينس آيرس (د ب أ)

استدعى خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، آنخل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن قائمة المنتخب لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي إسبانيا وإيطاليا في الفترة المقبلة، ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشف سامباولي عن استدعاء كوريا بعد يوم واحد من تسجيل اللاعب هدفا في المباراة التي سحق فيها أتلتيكو ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 5/‏ 1 في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي.

وضمت القائمة، التي أعلنها سامباولي، 28 لاعبا للمباراتين المقررتين في 23 و27 مارس الجاري. ويلتقي الفريق نظيره الإيطالي في مانشستر، ثم يحل ضيفا على المنتخب الإسباني في العاصمة مدريد.

وأكد سامباولي أنه سيستفيد من هاتين المباراتين في أوروبا، لاختيار قائمته النهائية التي سيشارك بها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا حيث ستضم القائمة 23 لاعبا فقط.

ولن يلجأ سامباولي لفكرة اختيار 35 لاعبا في القائمة الأولية والتي سيرسلها إلى الفيفا في وقت مبكر، حيث يسعى سامباولي للتركيز على مجموعة محددة من اللاعبين. وكان سامباولي أكد مؤخرا أنه استقر على «80 بالمئة» من القائمة التي سيخوض بها المونديال الروسي. ... المزيد
     
 

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