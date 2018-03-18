الفيفا يرفع الحظر عن الملاعب العراقية

دبي (الاتحاد)، بوجوتا (د ب أ)

هنأ المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، بعد رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية بما يتعلق بمباريات الفيفا في مدن أربيل، والبصرة، وكربلاء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مروان بن غليطة بنظيره العراقي بعد صدور قرار الاتحاد الدولي برفع الحظر.

وقال رئيس اتحاد الكرة، سعدنا كثيرا بهذا القرار من قبل الاتحاد الدولي، والإمارات صوتت خلال اجتماع الفيفا أمس لصالح رفع الحظر، وكنا من أوائل الدول التي ساندت رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وموقفنا من هذا القضية كان واضحا منذ البداية في دعم ومساندة أشقائنا في العراق.

وهنأ ابن غليطة، جماهير الكرة العراقية متمنيا أن يشمل القرار مستقبلا جميع مدن العراق، مشيرا إلى أن الجمهور العراقي يستحق أن يساند منتخب بلاده على أرضه وملاعبه، خاصة بعد افتتاح مجموعة من الملاعب في مدن مختلفة، تتمتع ببنية تحتية جيدة وبمواصفات عالمية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أن هذا القرار المهم سيصب في مصلحة وتطور الكرة العراقية بعد أن كانت المنتخبات العراقية تلعب خارج أرضها لعقود طويلة، مشيرا، إلى أن تطور المنتخبات العراقية يسهم في دعم وتطور الكرة العربية والخليجية والآسيوية بشكل عام.