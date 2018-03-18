العبيدي: «التقنية» تقتل المتعة!

أبوظبي (الاتحاد)

وجه نور الدين العبيدي المدير الفني لفريق الإمارات اللوم إلى «تقنية الفيديو» وحملها مسؤولية خسارة فريقه أمام الوحدة، ووصفها بأنها تفسد متعة كرة القدم، خاصة في عدم وجود الخبرة الكافية من الحكام في كيفية الاستفادة منها، حيث إنهم يحتاجون إلى الوقت، ليكون التعامل معها بصورة أسرع، مشيراً إلى أنها قتلت المباراة، بتوقفها 4 مرات، لثلاث دقائق أو أكثر، بجانب أنها تسببت في طرد المدافع علي مصطفى، واصفاً القرار بأنه غير صحيح، لأن تيجالي لم يكن مواجهاً للمرمى.

وقال العبيدي: أنا ضد «تقنية الفيديو» لهذه الأسباب، بجانب أنها زادت المشاكل بدلاً من أن تقلل منها، والطرد نقطة تحول في المباراة، لأن فريقي كان الأفضل في الدقائق العشر التي سبقته، وأضعنا فيها فرصة محققة من انفراد يوسف قلفا.

وعن طرده وحظوظ فريقه، قال: طردت لأنني كنت خارج المنطقة الفنية، أما حظوظنا فهي قائمة، هناك 9 نقاط في الملعب، والأمل موجود ونقاتل عليه حتى النهاية، فريقي قدم مباراة جيدة أمام الوحدة، ولم يكن يستحق الخسارة.