رعد بن زيد: 82 عاماً من العطاء المتواصل

أبوظبي (الاتحاد)

يطول الحديث عن حركة الأولمبياد الخاص في الوطن العربي، وتبرز بشكل لافت التجربة الرائدة للمملكة الأردنية الهاشمية التي تعتبر إحدى أوائل الدول التي تبنت هذه الحركة، حيث يبلغ عمر الأولمبياد الخاص الأردني 32 عاماً، ويحظى بدعم كبير من قبل الملكة رانيا العبدالله التي تلعب دوراً كبيراً في زيادة الاهتمام به على الصعد كافة.

ويعتبر الأمير رعد بن زيد 82 عاماً أحد الرواد الأوائل بالأردن والمنطقة في رعاية مختلف النشاطات المتعلقة بذوي الإعاقة، حيث يرأس الأولمبياد الخاص الأردني ويحرص دائماً على توجيه الاهتمام إلى هذه الفئات ورعايتها رغم بلوغه حالياً الـ 82 عاماً.

ويرى رعد بن زيد أن استضافة الإمارات لدورتي الألعاب الإقليمية والعالمية يدل بشكل واضح على الثقة الكبيرة والمطلقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الدولي، كما تؤكد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم ودعم حقوقهم وتسهيل عملية دمجهم مع المجتمع ونيلهم حقوقهم الإنسانية.

ويبلغ عدد أعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الألعاب الإقليمية 51 فرداً، من بينهم 33 لاعباً و11 لاعبة ينتظر أن يدشنوا مشاركتهم في الفعاليات اعتباراً من صباح اليوم، والتي تتضمن الريشة الطائرة والبوتشي والبولينج والدراجات الهوائية والفروسية وتنس الطاولة والتنس الأرضي والتزلج السريع وألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال.