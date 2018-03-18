شرطة أبوظبي في قلب الحدث



تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 أبوظبي (الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي في مسيرة رفع شعلة «دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص» أبوظبي 2018، وأكد العميد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، رئيس لجنة العروض العسكرية دعم شرطة أبوظبي لأعمال وفعاليات الدورة الرياضية، باعتبارها حدثاً عالمياً يعزز مكانة دولتنا. جدير بالذكر أن الألعاب الإقليمية تعد خطوة أولى قبل انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تستضيفها أبوظبي العام المقبل كأول مدينة عربية وشرق أوسطية تحتضن هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب نحو 7 آلاف رياضي من 170 دولة.