وفد من جامعة سانتا ماريا الأميركية يزور مركز جمعة الماجد



تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 دبي (الاتحاد) زار وفد من طلبة جامعة سانتا ماريا في الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة البروفسور سام صدقي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بهدف التعرف إلى المركز ونشاطاته ومقتنياته.وتجول الوفد خلال الزيارة في قسم المخطوطات، وقسم الحفظ والمعالجة والترميم حيث اطلعوا من الدكتور بسام داغستاني، رئيس القسم، على المراحل التي تمر بها الكتب والمخطوطات في عملية الترميم، وشاهدوا عملية الترميم الآلي للأوراق، وقسم المكتبات الخاصة الذي يضم نوادر الكتب ، وقسم الثقافة الوطنية الذي يختص بجمع الأوعية الثقافية الخاصة بالإمارات العربية المتحدة والدراسات والمقالات المتعلقة بها.