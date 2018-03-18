16 قتيلاً بينهم 6 أطفال بغرق مركب مهاجرين قبالة اليونان

أثينا (أ ف ب)

قضى 16 شخصاً بينهم ستة أطفال أمس، في حادث غرق مفجع جديد على طريق الهجرة عبر بحر إيجه، عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف الحد من توافد المهاجرين من السواحل التركية إلى أبواب الاتحاد الأوروبي.

وحادث الغرق هو أكبر مأساة في المنطقة منذ توقيع الاتفاق قبل سنتين. وأفادت شرطة المرافئ استنادا إلى شهادات الناجين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، تمكنوا من الوصول سباحة إلى جزيرة أغاثونيسي، أنه ما زال هناك راكبان مفقودان أو ثلاثة.

من جهة أخرى، قتل مهاجران صباح أمس قرب الحدود البرية مع تركيا حين انقلبت الشاحنة الصغيرة التي كانت تقلهما، وهي تحاول الإفلات من عملية تفتيش، حسبما أفادت الشرطة المحلية. وتتواصل عمليات البحث في البحر بمساعدة وسائل ضخمة بينهما سفينة تابعة لوكالة «فرونتيكس» الأوروبية للحدود. وذكرت وسائل الإعلام أن بين الضحايا الذين لم تعرف هوياتهم، هناك ستة أطفال.

وأصبحت الجزر اليونانية الواقعة في جنوب شرق بحر إيجه قبالة السواحل التركية عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين ولاسيما السوريين منهم هرباً من الحروب والبؤس.

وأدى الاتفاق إلى تراجع كبير في حركة تدفق المهاجرين ولو أن مئات المهاجرين ما زالوا يتوافدون شهرياً، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال في بحر إيجه في 2015 و2016.

لكن طالبي الاستقرار في أوروبا ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا للرحلة بين تركيا واليونان، وغرقت امرأة وطفلان في 13 فبراير في نهر ايفروس على الحدود البرية بين البلدين، حيث تتكثف حركة المهاجرين وخصوصا الأتراك الفارين من عمليات التطهير.

وقال وزير سياسة الهجرة اليوناني ديميتريس فيستاس «لا نستطيع، ويجب ألا نعتاد على هلاك أشخاص، أطفال في بحر إيجه». وأضاف ان الحل يقضي «بفتح طرق وإجراءات آمنة للاجئين والمهاجرين والتصدي لتهريبهم».