مسيرة «العودة الكبرى» نهاية مارس

غزة (الاتحاد)

أعلنت لجنة تنسيقية فلسطينية، أمس، تنظيم فعاليات مسيرة بعنوان «العودة الكبرى»، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة نهاية شهر مارس الجاري، بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض». وقال المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمسيرة «العودة الكبرى» حسين منصور، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع، بمشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية والهيئات الرسمية والشعبية، إن موعد انطلاق المسيرة الكبرى، سيكون بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تنظيم فعاليات جماهيرية أخرى ستتزامن مع ذكري «النكبة» في مايو المقبل.

ودعا منصور الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة والعمل على تحشيد الطاقات والانخراط كافة في التحركات والفعاليات الوطنية لتوجيه رسائل قوية بأن الشعب الفلسطيني موحد ومتشبث بحقوقه وثوابته الوطنية.

وطالب الشعب الفلسطيني في الخارج بالقيام بحملات إسناد شاملة بالدعم المادي والسياسي والإعلامي، واعتبار يوم انطلاق المسيرة دعماً وإسناداً لإخوانهم المحاصرين في الأرض المحتلة.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني قرر أن ينطلق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية واسعة، رجالاً ونساء وأطفالاً، وجموع اللاجئين من شتى أماكن وجودهم المؤقت صوب الهدف تحت راية العلم الفلسطيني.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة، قرر فيها أن يستعيد زمام المبادرة متسلحاً بحقوقه وثوابته ويكسر فيها حالة الجمود التي تعتري الحالة الوطنية.