ليبرمان يتعهد بإعدام منفذ عملية جنين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تعهد وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بالعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطيني زعم أنه نفذ عملية دهس أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية وهدم منزل عائلته. وأوضح ليبرمان «سنعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم وهدم بيته ومعاقبة جميع المتعاونين معه».

وكان الفلسطيني علاء قبها، منفذ الهجوم، قال في التحقيقات، إن عملية الدهس كانت أمراً عارضاً وليس متعمداً، وإن سببها كان التوقف المفاجئ لعجلات سيارته، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية تصر على اعتبار الهجوم متعمداً وليس حادثاً.

وكان منسق حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة يؤاف مردخاي أمر بوقف جميع تصاريح العمل الممنوحة لأقارب منفذ عملية الدهس على مدخل مستوطنة «دوتان» في جنين. وقُتل جنديان إسرائيليان وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة خلال عملية الدهس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، اعتقال اثنين من أقارب منفذ الهجوم.