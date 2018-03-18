لليوم الثاني.. إقبال كثيف على التصويت في «انتخابات الرئاسة» بسفارة مصر في أبوظبي

احمد عبدالعزيز، وكالات (أبوظبي، القاهرة)

واصل المصريون المقيمون والموجودون في دولة الإمارات إقبالهم الشديد على التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2018، مؤكدين يوماً وطنياً جديداً، معربين عن فرحهم بهذا اليوم في سلوك حضاري تظلله أغان وطنية متنوعة في مقدمتها «تسلم الأيادي» والفخر بوطنيتهم من خلال المشاركة في التصويت.

وشهدت معدلات الإقبال تزايداً غير مسبوق في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، حيث استمر توافد الناخبون بالآلاف على لجنة السفارة المصرية بأبوظبي ولجنة القنصلية العامة المصرية بدبي، لتأدية العملية الانتخابية بشكل حضاري، يعكس حب المصريين لوطنهم، وحرصهم على إكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد سنوات من المعاناة والتوتر أثرت سلباً على مصر.

وثمنت السفارة الجهود التي قامت بها السلطات الإماراتية للتخفيف من حدة الازدحام الذي شهده مقرا الانتخاب في أبوظبي ودبي، حيث توافد الناخبون من منطقة الظفرة والعين، تقلهم الحافلات محملة بالأعلام المصرية. وعبر المصريون عن فرحتهم بالوقوف في طوابير الناخبين خارج لجنة السفارة في أبوظبي، حاملين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية في الشوارع الرئيسة والجانبية للسفارة، وذلك بعد أن تكدست السفارة ومحيطها الخارجي عن آخره بآلاف الناخبين من الرجال والنساء، ومن كل الأعمار. وباتت ظاهرة امتلاء منطقة السفارات بأبوظبي بالسيارات والمترجلين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مشهداً دائماً منذ بدء التصويت أمس الأول الجمعة.

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