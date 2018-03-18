«انسايد ذي جيمز»: ظروف العمال في قطر أسوأ مما يمكن تصوره

شادي صلاح الدين (لندن)

لاتزال الانتقادات تنهال على الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بسبب إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة تمارس أقسى أنواع الانتهاكات بحقوق العمال. ووجه الكاتب جيمي فولير في مقاله على موقع «انسايد ذي جيمز» انتقادات حادة للفيفا، قائلاً إنه زار الدوحة منذ ثلاث سنوات، للنظر في الضجة التي أثيرت حول ظروف العمال في قطر، مشيراً إلى أن الوضع أسوأ بكثير مما يمكن تصوره.

وقال الكاتب في مقاله، إنه شعر بالصدمة وبالخجل من وجود بشر يهينون إخوتهم في البشرية إلى هذه الدرجة، لافتاً إلى أنه عاد إلى أوروبا وبدأ حملة «نفاق كأس العالم»، بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للنقابات، وحملة «لعب نظيف في قطر»، ومؤتمر اتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، والحملة الجديدة «فيفا جديدة الآن».

وكانت ست منظمات حقوقية على مستوى العالم قد طالبت بتدخل الأمم المتحدة في ملف استضافة قطر كأس العالم وإيقاف التجاوزات التي قامت بها قطر لتنظيم البطولة، وما حدث عقب ذلك من مخالفات جسيمة وانتهاكات تصل إلى حد الجرائم بحق العمال القائمين على تنظيم البطولة.

وأشارت بعض التقارير الصادرة من شركات مقاولات تعمل في منشآت المونديال بقطر، إلى أنها تزيد عدد ساعات العمل على حدها الأقصى بـ90 ساعة ما يشكل ضغطاً وعبئاً على العمال الذين يتقاضون ما يقارب 1250 دولاراً، وهو معدل قليل للغاية مقارنة بما يقدمه العمال الذين يعملون في بعض الأوقات 14 ساعة متواصلة من دون راحة مما يجعل حياتهم «جحيماً».