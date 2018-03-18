لن نتوقف عن إثارة ملف انتهاكات قطر.. وقضية الغفران ستنتصر

جنيف (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد الهاملي، رئيس ومؤسس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أهمية سرعة التدخل لإنقاذ آلاف الأسر والسيدات والأطفال الغفرانيين القطريين من مصير مجهول بسبب سحب الجنسيات والتهجير القسري، مشيراً إلى أن الفيدرالية هي المنظمة الحقوقية الوحيدة، على المستويين الإقليمي والدولي التي تتبنى قضية أبناء الغفران التي تحمل كل سمات المأساة الإنسانية، مشيراً إلى أن الفيدرالية لم تدخر جهداً في التوعية بهذه المأساة.

وقال الهاملي في لقاء مع «الاتحاد»: في شهر سبتمبر الماضي، قدمنا أول شكوى رسمية، نيابة عن أهالي قبيلة الغفران، إلى المفوض السامي تسلمها السيد محمد علي النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحاً أن الشكوى عرضت تفاصيل المأساة، وطالبت بتدخل دولي لحماية حقوق أبناء الغفران.

وأوضح: قضية الغفران تحتل حيزاً كبيراً في فعالياتنا على هامش الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان، وقد تمكنا من ترتيب زيارة وفد كبير غير مسبوق من القبيلة يضم 13 شخصاً لزيارة مقر الأمم المتحدة، والتحدث إلى المنظمات الحقوقية المختلفة والإعلام السويسري والغربي، مشيراً إلى أنه ولأول مرة ستقام خيمة لمدة يومين في ساحة الأمم المتحدة تعرض فيها تفاصيل المأساة يحكيها أصحابها بأنفسهم وبالصور.

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