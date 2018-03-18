الجيش التركي يتجه لإنشاء نقطة مراقبة جديدة في إدلب

أنقرة (وكالات)

قالت وسائل إعلام محلية أمس، إن الجيش التركي يعتزم إنشاء نقطة مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمالي سوريا في إطار اتفاق الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران من أجل تأسيس مناطق خفض التوتر بسوريا. وذكرت وكالة «أناضول» التركية للأنباء إن قافلة تابعة للجيش التركي وصلت بشكل آمن إلى منطقة عندان شمال غربي مدينة حلب لمراقبة منطقة خفض التوتر في إدلب، مشيرة إلى أن نقطة المراقبة الجديدة تبعد عن الحدود التركية مسافة 35 كيلومترا.

وكان الجيش التركي بدأ في تشكيل نقاط مراقبة في 12 أكتوبر الماضي، فيما من المقرر أن يشكل 12 نقطة مراقبة تمتد من شمال إدلب إلى جنوبها. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق خفض التوتر في إدلب بين الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران الموقع في العاصمة الكازاخية أستانا في سبتمبر الماضي.