  • الاثنين غرة رجب 1439هـ - 19 مارس 2018م

بإسناد من قواتنا المسلحة

«التحالف» يدمر معسكراً تدريبياً وآليات عسكرية للحوثيين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

حيس، صنعاء (وام، عقيل الحلالي)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت معسكراً تدريبياً وتعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير أحد أهم معسكرات التدريب التابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، إضافة إلى مصرع وجرح عدد من المدربين والقادة العسكريين والعشرات من الميليشيا الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما دمرت المقاتلات مخازن أسلحة وذخائر وآليات ومركبات عسكرية في مديرية الحسينية، إضافة إلى 4 دبابات تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة بجبهة الساحل الغربي لليمن في ضربات نوعية لمقاتلات التحالف أربكت صفوف الحوثيين، وسط هزائم متلاحقة وفرار جماعي لعناصرهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي في إطار الضربات المتلاحقة للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.

وبدأ الجيش اليمني، أمس، عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة فضحة التابعة لمديرية &rlmالملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.&rlm وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف العربي تدك معاقل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في شعب باعرف &rlmالتابع لمديرية ناطع في طريقها للوصول إلى منطقة فضحه التي تعد أهم معقل وتجمع لميليشيا الحوثي الانقلابية في البيضاء بعد منطقة رداع.&rlm ... المزيد
     
 