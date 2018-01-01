جوارديولا ينتزع التوتر بجلسة مع هودجسون

برشلونة (د ب أ)

قالت صحيفة «أ س» الإسبانية إن مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل بين الفريقين 1 - 1 شهدت واقعة طريفة كان بطلها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا. وكشفت الصحيفة أن جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ترك مقعده وذهب للجلوس بجوار روي هدجسون، المدير الفني لكريستال بالاس، للتحاور معه حول مجريات اللقاء.

وانتقل جوارديولا إلى جوار هدجسون خلال الوقت بدل الضائع للمباراة عندما كان يتلقى اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، العلاج قبل أن يغادر الملعب محمولا على نقالة.

وارتفعت سخونة الأحداث خلال الأمتار الأخيرة من اللقاء بعد أن حصل ويلفريد زاها على ضربة جزاء لكريستال بالاس في الوقت بدل الضائع بعد تعرضه للدفع من البديل رحيم ستيرلينج، ولكن إديرسون مورايس، حارس مانشستر تصدى لضربة الجزاء التي نفذها لوكا ميليفوجيفيتش.

وامتد اللقاء حتى الدقيقة 97 بسبب الوقت الذي استغرقه علاج دي بروين داخل الملعب قبل خروجه.

وبتلك النتيجة، توقفت انتصارات مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند الرقم 18 أمام كريستال بالاس العنيد، إلا أن الفريق حافظ على تصدره لجدول المسابقة بسجل خالي من الهزائم وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه، تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

وحظي مشهد جلوس جوارديولا بجانب هودجسون وهما يتحدثان عن المباراة بانتشار واسع وفوري على مواقع التواصل الاجتماعي.