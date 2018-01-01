جوارديولا ينتزع التوتر بجلسة مع هودجسون

برشلونة (د ب أ)
قالت صحيفة «أ س» الإسبانية إن مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل بين الفريقين 1 - 1 شهدت واقعة طريفة كان بطلها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا. وكشفت الصحيفة أن جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ترك مقعده وذهب للجلوس بجوار روي هدجسون، المدير الفني لكريستال بالاس، للتحاور معه حول مجريات اللقاء.
وانتقل جوارديولا إلى جوار هدجسون خلال الوقت بدل الضائع للمباراة عندما كان يتلقى اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، العلاج قبل أن يغادر الملعب محمولا على نقالة.
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وامتد اللقاء حتى الدقيقة 97 بسبب الوقت الذي استغرقه علاج دي بروين داخل الملعب قبل خروجه.
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وحظي مشهد جلوس جوارديولا بجانب هودجسون وهما يتحدثان عن المباراة بانتشار واسع وفوري على مواقع التواصل الاجتماعي.