الساعة الفلكية الشهيرة في براغ تتوقف 6 أشهر

براغ (أ ف ب)

توقفت الساعة الفلكية الشهيرة العائدة لمطلع القرن الخامس عشر، وهي من أبرز نقاط الجذب السياحي في براغ القديمة، أمس الاثنين لستة أشهر لصيانتها بغية «حفظها للأجيال المقبلة»، على ما أعلنت البلدية. قال المستشار المكلف بشؤون الثقافة في براغ يان وولف، إن «الساعة في المدينة القديمة تمثل أحد رموز براغ وترميمها يشكل قراراً لازماً ومسؤولاً». وأشار إلى أن الساعة ستفكك تماماً قبل نقلها إلى محترف للترميم.

وتستقطب هذه الساعة العاملة وفق آلية معقدة ومذهلة بدقتها والمقامة عند واجهة مقر بلدية المدينة القديمة في براغ، السياح لحضور عرض عبر اسطرلاب معقد يظهر حركة الكواكب بين رموز الأبراج الفلكية. وينتهي العرض بصياح رمز يمثل ديكاً يحرك جناحيه.

هذه الساعة المصممة قبل ولادة نيكولاس كوبرنيكوس، طورت انطلاقاً من نظرية مفادها أن الأرض تشكل مركز الكون، وكان يتوافد عليها نحو سبعة ملايين سنوياً.