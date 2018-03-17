الصايغ والمعلا يقرآن قصائدهما

باريس (الاتحاد)

قدم جناح الشارقة المشارك في معرض باريس، اثنتين من التجارب الشعرية في المشهد الشعري الإماراتي إلى جمهور القراء والمثقفين الفرنسيين، حيث نظمت الشارقة أصبوحة شعرية لكل من الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والشاعرة خلود المعلا. وقدّم كل من الصايغ والمعلا، خلال الأمسية التي أدارها الشاعر علي الشعالي، نماذج من تجاربهما الشعرية، تنوعت في الموضوعات، والبنى الشكليّة، فجاء بعضها قصائد تفعيلة، وأخرى تنتمي إلى قصيدة النثر.

واستهلت الأمسية الشاعرة خلود المعلا، بعدد من النصوص الشعرية النثرية التي تعكس تجربتها في تحقيق المفارقة الجمالية، وتكثيف المعنى، فقرأت قصيدة بعنوان «المدن القديمة»، ومن قصيدة بعنوان «كرة» قرأت:

«كرة الثلج التي أشكلها بمحبة تشعرني بالدفء/‏‏ كرة الثلج التي أقذفها في قلبي تعلمني الذوبان».

ونقل الشاعر حبيب الصايغ جمهور الأمسية إلى تجاربه المتعددة في القصيدة العربية بمختلف أشكالها، فقرأ قصيدة بعنوان «نجمة ثانية»، ثم قرأ من قصيدة بعنوان «شراع»: «على ضفاف بحر الوقت مر، بغتة شراعْ/‏‏ واحتار فيه الناس:/‏‏ قال الغريب: إنه خيوط عين الشمس/‏‏ قال المغني: إنه البياض واستدرجه نحو السماء قوس/‏‏ وقالت المرأة: بل تشكيل موج/‏‏ هائج في الرأس».