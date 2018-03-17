تجربة زايد التنويرية أساسها الحكمة ووسيلتها الانفتاح

فائزة مصطفى (باريس)

دشن البرنامج الثقافي الإماراتي في معرض باريس الدولي للكتاب بندوة قيمة بعنوان «زايد الخير»، شارك فيها محمد المر عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق، وأدارها الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام»، حيث أثنوا على مسيرة الشيخ زايد الفريدة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرجعوا له فضل في التأسيس لحوار إنساني وحضاري بين الشعوب.

استهل الندوة الدكتور علي بن تميم بإبراز إنجازات حاكم الشارقة الثقافية، واعتبرها تجسيداً لرؤية الشيخ زايد، وتحدث عن مساعيه لإيقاد شعلة التنوير، ومحاربة ثقافة الجهل، ومدى إخلاصه في بناء بلاده، كما أبرز ملامح من شخصيته التي جمعت بين الإقدام والنخوة والتسامح، واستدل بحضور مؤسس الإمارات في قلوب الناس، وحديثهم عن أمجاده.

أما الكاتب ورئيس المجلس الاتحادي السابق محمد المر، فتحدث عن مكانة الشيخ زايد في وجدان الأمة العربية والإسلامية، واعتبره ظاهرة فريدة في العالم، مقارنة ببقية القادة الذين عاصروه، وذكّر بالتحولات التي ميزت حقبته، وكيف استطاع التغلب عليها بحكمته، حينما استطاع أن يتجاوز الإرث الذي خلفته الفترة الاستعمارية بميلاد أنظمة استبدادية، لتتبخر آمال الشعوب آنذاك، بعد أن انزلقت دولها نحو أزمات اقتصادية وسياسية.

ونفى المر الفكرة المتداولة حول وقوف اكتشاف النفط وراء ازدهار دولة الإمارات، وضرب أمثلة بالدول النفطية التي فشلت في بناء اقتصادها وبنيتها التحتية، وتحولت ثوراتها الباطنية إلى نقمة على شعوبها، وأكد أن حنكة الشيخ زايد هي من دفعته إلى تحقيق تنمية مستدامة في بلاده.