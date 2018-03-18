الجيش الأميركي.. حنين لحروب القوى العظمى!

ميكا زينكو*

«لقد عادت سياسة القوى العظمى»، هذا هو الشعار الذي كان يردده المسؤولون المدنيون والعسكريون بوتيرة متزايدة على مدار السنوات الخمس الماضية. وأصبح هذا التشخيص متأصلاً الآن في استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة ترامب، والتي نشر البنتاجون ملخصها في منتصف شهر يناير الماضي.

وأعلنت وثيقة الاستراتيجية المذكورة أن «المنافسة الاستراتيجية بين الدول، وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي في الولايات المتحدة». وهذا يعني أن الصين وروسيا أصبحتا على رأس الأولويات بالنسبة لمخططي الدفاع، وليس «داعش» أو «القاعدة» أو الإرهابيون الموجهون ذاتياً والذين يقيمون في الولايات المتحدة أو خارجها.

وصاحب ظهور سياسة القوى العظمى التي أقرتها البنتاجون ارتفاع في الحديث المرتبك من قبل كبار القادة المدنيين والعسكريين بشأن المنافسة الجيوسياسية. ومن دورس الحرب الباردة المهمة اليوم، أن هذا ناجم عن الطريقة التي يتحدث بها المسؤولون الأميركيون عن أعداء البلاد. إن الروايات الرسمية تشكل التفكير، والذي من الممكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مبادرات سياسية خارجية مكلفة للغاية وتأتي بنتائج عكسية.

فكر في عدد قليل من العبارات الحديثة المقتبسة من مسؤولي الدفاع بشأن الحكمة التقليدية الناشئة والتي تحيط بالحرب الباردة الثانية التي تحظى بترحيب كبير الآن. ومن التعليقات التي تُسمع كثيراً الآن أن المنافسة الجيوسياسية هي «حرب». وقال الجنرال «مايك هولمس» (من القوات الجوية) إن «الحرب اللانهائية هي منافسة طويلة الأمد ضد الخصوم من الأقران». ويعرف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية كلمة «لانهائي» بأنه «الشيء الذي لا حدود له أو لا نهاية له في المدى أو الحجم؛ ومن المستحيل قياسه أو حسابه». والمعنى الضمني هنا هو أنه في كل مكان في الكون، وفي كل مجال يمكن تصوره، ستتحدى دول الصين وروسيا والولايات المتحدة بعضها البعض حتى نهاية الزمن.

وعلاوة على ذلك، لماذا يفكر المرء في النزاع السلمي للنفوذ النسبي في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم باعتباره شبيهاً لـ «الحرب؟»، إذا كان القتال، مجازياً، من أجل تحقيق نتائج سياسية والوصول للأسواق ومصانع الإنتاج وتمويل الأبحاث والتطوير هو المعادل للحرب، فإن عشرات الدول حالياً هي في حالة حرب. حتى الولايات داخل الولايات المتحدة هي في حالة تنافس طوال الوقت، وبالتالي، وفقاً لهذا المنطق، يجب أن تكون في حالة حرب أيضاً!