«المزايا» تطلق ثالث مشاريعها للمجمعات الطبية

الكويت(الاتحاد)

أعلنت شركة المزايا القابضة عن إطلاق مشروعها الطبي الجديد «مزايا كلينيك 3» في منطقة بنيد القار في الكويت على مساحة 3975 مترا مربعا تقريبا، ويتألف من 25 طابقا بمساحة 700 متر مربع للطابق الواحد، وبإجمالي مساحة إنشائية 18,200 متر مربع، لخدمة العيادات الطبية بمختلف مساحاتها، والتي تتنوع بين 153 وحتى 175 مترا مربعا، كما يضم مواقف متعددة الأدوار وسردابا بإجمالي سعة 300 سيارة.

وقال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المزايا القابضة، في بيان صحافي إن مشروع «مزايا كلينيك 3» يأتي استكمالا للخطط الاستراتيجية للمجموعة في التركيز على القطاعات التنموية والحيوية، ذات القيمة المضافة، والبعد التنموي المتماشي مع خطة التنمية في الكويت والتي تطال مرافق البنى التحتية وتفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.