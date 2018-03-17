«أراضي دبي»: مناقشة مشروع قانون الإيجارات مع ممثلي مراكز التسوق

دبي(الاتحاد)

عقدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل مع ممثلي مراكز التسوق التجارية وأصحاب محلات التجزئة في دبي من أجل مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد.

حضر الورشة التي استمرت 3 أيام من 13 إلى 15 مارس الجاري، سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي والقاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة، والمهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري - ريرا - الذراع التنظيمية للدائرة، وعدد من مديري إداراتها ومالكو وممثلو المراكز التجارية ومحلات التجزئة.

وقال ابن مجرن: «كان الهدف من تنظيم ورشة العمل الأخيرة مع مالكي وممثلي المراكز التجارية والتجار وأصحاب محلات التجزئة في دبي الوقوف على آرائهم والتنسيق معهم، في إطار مساعينا الدائمة في إرساء بيئة عقارية تسودها الشفافية والوضوح مع جميع الأطراف ذات الصلة.

ومن خلال الحوار والنقاشات التي دارت بيننا، تم عرض أهم الضوابط الضرورية التي تحقق التوازن، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة التعاقدية، من أجل التوصل إلى توصيات ترفع إلى الجهات التشريعية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها».