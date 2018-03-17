«مصر للطيران» تبدأ حجز تذاكر رحلاتها إلى روسيا

القاهرة ( د ب أ)

بدأت مكاتب شركة مصر للطيران للمبيعات أمس في حجز تذاكر الطيران للراغبين في السفر على رحلاتها بين مطاري القاهرة وموسكو استعدادا لبدء تشغيلها 12 أبريل القادم بعد توقفها أكثر من عامين، عقب سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء في أكتوبر 2015.

وقالت مصادر بالشركة «بدأنا بالفعل في حجز تذاكر الطيران للسفر على رحلاتنا حيث تغادر أول رحلة يوم الخميس الموافق 12 أبريل القادم»، مشيرة إلى تحديد قيمة التذاكر بمبلغ 14597 جنيها (نحو 800 دولار) لأعلى تذكرة ذهاب وعودة.

وحسب المصادر، تبلغ قيمة أقل تذكرة نحو 6945 جنيها للذهاب والعودة أيضا وهناك سعر أقل من ذلك على أن يسمح باصطحاب حقيبة واحدة فقط بصحبة الراكب، وأن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية شملت تفعيل أجهزة دخول الموظفين بالبصمة البيومترية ووضع أحدث أجهزة الفحص الأمني والكشف عن المفرقعات وآثار المتفجرات على أجسام وملابس وحقائب الركاب، وهى أحدث الأجهزة في هذا الشأن بالعالم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في الرابع من يناير الماضي، بعد أيام من زيارته لمصر مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية للقاهرة.