«مصر للطيران» تبدأ حجز تذاكر رحلاتها إلى روسيا

القاهرة ( د ب أ)
بدأت مكاتب شركة مصر للطيران للمبيعات أمس في حجز تذاكر الطيران للراغبين في السفر على رحلاتها بين مطاري القاهرة وموسكو استعدادا لبدء تشغيلها 12 أبريل القادم بعد توقفها أكثر من عامين، عقب سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء في أكتوبر 2015.
وقالت مصادر بالشركة «بدأنا بالفعل في حجز تذاكر الطيران للسفر على رحلاتنا حيث تغادر أول رحلة يوم الخميس الموافق 12 أبريل القادم»، مشيرة إلى تحديد قيمة التذاكر بمبلغ 14597 جنيها (نحو 800 دولار) لأعلى تذكرة ذهاب وعودة.
|
وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية شملت تفعيل أجهزة دخول الموظفين بالبصمة البيومترية ووضع أحدث أجهزة الفحص الأمني والكشف عن المفرقعات وآثار المتفجرات على أجسام وملابس وحقائب الركاب، وهى أحدث الأجهزة في هذا الشأن بالعالم.
|