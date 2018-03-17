الرئيس الفنزويلي يشجع تربية الدواجن في المنازل

كراكاس (أ ف ب)

شجع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الفنزويليين على تربية الدواجن في بيوتهم معتبرا إياها «زراعة حضرية» للتعويض عن النقص الحاد للمواد الغذائية الذي تواجهه البلاد.

وفي شريط فيديو وضع على شبكات التواصل الاجتماعي بينما كان يجمع بيض الدجاج إلى جانب زوجته سيليا فلوريس في مكان غير محدد في مزرعته، قال مادورو «نستطيع جميعنا أن ننتج سويا، سنزيد الإنتاج، سنحقق ذلك مع شعبنا».

وقال مادورو الذي ظهر مرتديا قميصا بألوان العلم الفنزويلي والمرشح من جديد للانتخابات المبكرة في 20 مايو، إنه موجود في مزرعة يربي فيها «152 دجاجة» أتى بها من ولاية بورتوغيزا غرب البلاد. وكان الرئيس أكد الاثنين أنه يمتلك 100 دجاجة بياضة لإطعام عائلته.

وشدد مادورو على القول «إذا كنا أنا وسيليبا نفعل ذلك، فلماذا لا نستطيع جميعا أن نفعله؟ نعم، تستطيع فنزويلا أن تفعل ذلك». ووعد بمشاريع تهدف إلى التعويض عن البروتين في بلد يواجه نقصا على صعيد المواد الغذائية.