أبوظبي(الاتحاد)

وقعت شركة أدنوك للتوزيع اتفاقية مع «أوربن فودز»، لافتتاح 10 متاجر تحمل علامة «جيان» في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع في أنحاء عدة من الدولة خلال الأشهر المقبلة. وتحقق الاتفاقية التكامل بين الشبكة واسعة الانتشار لمحطات الخدمة الرائدة لشركة أدنوك للتوزيع من جهة، وخبرات «أوربن فودز» المتميزة وشريكها الاستراتيجي الفرنسي مالك علامة «جيان» في مجال متاجر التجزئة من جهة ثانية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع: «أدنوك للتوزيع عازمة على الارتقاء بكل ما نقدمه في متاجر التجزئة التابعة لنا، وذلك في إطار تحولنا النوعي كشركة تجعل من العميل محور اهتمامها.

لذلك، يسرّنا أن تصبح علامة ’جيان‘، المعروفة بسمعتها عالمياً وعلى مستوى الدولة وجودة المنتجات والخدمات التي توفرها، موجودةً قريباً في 10 من مواقعنا الحيوية.

فتعاون علامتي أدنوك للتوزيع و’جيان‘ بموجب اتفاقيتنا مع ’أوربن فودز‘ سيرتقي بالخيارات والخدمات التي نوفرها لعملائنا».

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم إبرامها بعد عملية تنافسية، سوف تحمل 10 متاجر تجزئة تابعة لأدنوك للتوزيع علامة «جيان» لتقدم تصميماً جديداً ومنتجات متنوعة، بما في ذلك خيارات الأطعمة الطازجة عالية الجودة، والوجبات الجاهزة، والبقالة، والوجبات الخفيفة والحلويات. وتقوم «أوربن فودز» بالإشراف على إدارة المعروضات وسلسلة التوريد والعمليات اللوجستية، فيما تبقى متاجر التجزئة التي تشملها الاتفاقية مملوكة لأدنوك للتوزيع وتحت إدارتها العامة.

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات في «أوربن فودز»، مارك لاك: «يسعدنا التعاون مع أدنوك للتوزيع التي تمتلك شبكة محطات الخدمة الرائدة على مستوى الدولة. ونحن واثقون بأننا من خلال شراكتنا مع أدنوك للتوزيع سنستطيع تقديم خيارات جذابة».

وتتوزع المواقع العشرة التي ستحمل علامة «جيان» في أنحاء عدة من الدولة؛ سبعة منها في أبوظبي، وموقعان في الشارقة، وموقع في عجمان.