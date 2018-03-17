«اللجنة الاقتصادية» تناقش آليات انتعاش السوق العقاري في عجمان

عجمان (الاتحاد)
ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الثالثة للعام 2018 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، حيث ناقشت سبل سير العمل باللجنة وعدد من الأعمال والمشاريع الاقتصادية القائمة وآخر المستجدات والدراسات المعنية بالقطاع الاقتصادي في الإمارة بما يصب في تنافسية القطاع الاقتصادي للإمارة وتعزيز مقوماته ويجسد رؤية إمارة عجمان 2021.
حضر الجلسة أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج وصالح الجزيري وخولة الياسي مقرر اللجنة.
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كما ثمن أعضاء اللجنة جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة بتوفير منصات خاصة بتطوير بيئة العمل داخلياً وإيجاد مخرجات تلامس تطلعات المتعاملين ومتلقي الخدمات بشكل يعزز استدامة مختلف الأعمال وتنافسية الإمارة على الشأن المحلي والدولي.
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