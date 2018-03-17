«اللجنة الاقتصادية» تناقش آليات انتعاش السوق العقاري في عجمان

عجمان (الاتحاد)

ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الثالثة للعام 2018 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، حيث ناقشت سبل سير العمل باللجنة وعدد من الأعمال والمشاريع الاقتصادية القائمة وآخر المستجدات والدراسات المعنية بالقطاع الاقتصادي في الإمارة بما يصب في تنافسية القطاع الاقتصادي للإمارة وتعزيز مقوماته ويجسد رؤية إمارة عجمان 2021.

حضر الجلسة أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج وصالح الجزيري وخولة الياسي مقرر اللجنة.

ورحب المويجعي بالحضور، وأكد الحضور على أهمية الإبداع والابتكار في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي في الإمارة وضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لاستدامة الشركات والمصانع، وأكد الأعضاء على ضرورة بحث التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف الإمارات بما يصب في مصلحة كافة الأطراف، مشيدين بجهود المسرعات الحكومية ودورها في دعم وتنشيط مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي وتعزيز نموه، والخروج بتوصيات تعالج مختلف التحديات التي يواجهها القطاعان الحكومي والخاص وتقديم جملة من الخدمات الذكية.

كما ثمن أعضاء اللجنة جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة بتوفير منصات خاصة بتطوير بيئة العمل داخلياً وإيجاد مخرجات تلامس تطلعات المتعاملين ومتلقي الخدمات بشكل يعزز استدامة مختلف الأعمال وتنافسية الإمارة على الشأن المحلي والدولي.

واستعرضت الجلسة دراسة حول توقعات قطاع الأعمال في إمارة عجمان خلال النصف الأول للعام الجاري، من خلال عينة تناولت مختلف القطاعات «الصناعات التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، العقارات وخدمات الأعمال، النقل والتخزين والمطاعم والفنادق».