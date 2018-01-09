«جومانجي» يتصدر شباك التذاكر في أميركا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حافظ فيلم «جومانجي: ويلكام تو ذي جانجل»، وهو تتمة الفيلم الشهير الصادر عام 1995، على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، بحسب أرقام مؤقتة أصدرتها شركة «اكزبيتر ريليشنز».

حقق هذا الفيلم للمخرج جايك كاسدان، وبطولة دواين جونسون وكارين جيلان، إيرادات قدرها 36 مليون دولار في الأسبوع الثاني لعرضه، ليصبح مجموع إيراداته 244.4 مليون دولار، رغم الانتقادات اللاذعة التي طالته. وتقدم تالياً على فيلم الرعب «انسيدييس: ذي لاست كي» لآدم روبيتل. وفي الأيام الأولى لعرضه، نال هذا العمل وهو رابع أجزاء سلسلة «انسيدييس» إيرادات قدرها 29.3 مليون دولار.

وتقدم الفيلم على «ستار وورز: ذي لاست جيداي» الذي حل ثالثاً بعدما حقق إيرادات قدرها 23.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تخطى إجمالي عائدات هذا الجزء الثامن من سلسلة «حرب النجوم» في أسبوعه الرابع 572 مليون دولار في أميركا منذ بدء عرضه.