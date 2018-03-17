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بدأ العمل في سن 12 كبائع صحف

تي بون بيكنز أميركي أسس شركة نفط بـ 2500 دولار
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تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

أبوظبي(الاتحاد)

بعد تخرجه في قسم الجيولوجيا في عام 1951، حصل تي بون بيكنز على وظيفة في شركة فيليبس بتروليوم، حيث عمل لمدة ثلاث سنوات، في عام 1954، واللافت أن بيكنز بدأ أول عمل له وهو في سن الـ12 بصفته بائع جرائد، ولكنه بدأ شق طريقه نحو الثراء بعد أن اقترض 2500 دولار من مستثمرين اثنين لتشكيل شركة بترول بتروليوم، وهي شركة نفط وغاز.

بعد ذلك بوقت قصير، أسس شركة Altair Oil & Gas Co لاستكشاف فرص النفط والغاز في غرب كندا.

دمج بيكنز الشركتين في عام 1956 لإنشاء شركة ميسا للبترول، وهي الشركة التي سيصنع فيها اسمه وثروته.

في العقود الأربعة التي قضاها في منصبه، نمت ميسا لتصبح واحدة من أكبر وأشهر شركات إنتاج واستكشاف الطاقة المستقلة في الولايات المتحدة.

ازدهرت شركة ميسا وبدأت التعامل في البورصة الأميركية في عام 1967. ... المزيد
     
 

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