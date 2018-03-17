العتيبة تؤكد أهمية تضافر الجهود لدعم رائدات الأعمال

أبوظبي(الاتحاد)

أفادت موزة سعيد العتيبة سفيرة الإمارات لمنظمة يوم رائدات الأعمال العالمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مجال دعم رواد ورائدات الأعمال عبر تأسيس صندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع وغيرها من المبادرات الأخرى والتي أسهمت في دعم وتشجيع ومساندة رواد ورائدات الأعمال بالدولة سواء بالاستشارات والتوجيهات والتمويل اللازم للشروع في تنفيذ مشاريعهم والتي حققت النمو والريادة.

وشددت العتيبة على أهمية أن تتضافر جميع الجهود من أجل دعم وتشجيع النساء والشابات لخوض مجال العمل الخاص وإطلاق المشاريع التجارية والاقتصادية التي تناسبهن مع التركيز على المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تمثل التوجه الجديد عالميا في سعي لمواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية.