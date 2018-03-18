مجلس إدارة البحيرة للتأمين يوصي بتوزيع %10 نقداً

دبي (الاتحاد)

أوصى مجلس إدارة شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» خلال اجتماعه بالشارقة نهاية الأسبوع الماضي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2017، بما يعادل نحو 25 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح البالغة 113.41 مليون درهم بواقع 5.22 مليون درهم احتياطي قانوني، و81.79 مليون درهم أرباحاً مستبقاه ترحل إلى عام 2018 بالإضافة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته خلال الاجتماع إن شركة البحيرة الوطنية للتأمين حققت نتائج فنية واستثمارية جيدة خلال عام 2017 على الرغم من اقتطاع احتياطيات مالية إضافية نتيجة السياسة الاكتتابية والاستثمارية المحافظة التي تنتهجها الشركة والتي أسهمت في الحفاظ على أداء مالي جيد.

وأضاف أن الشركة تحرص على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء.

ولفت إلى أن الشركة تتبع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات.

وبلغت الأقساط المكتتبة بالشركة نهاية العام 2017 نحو 537 مليون درهم، مقارنة بنحو 685 مليون درهم للسنة المنتهية في 2016، وحققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 31 مليون درهم مقارنة ب 25 مليون درهم لعام 2016.

وبلغ صافي الأرباح 52 مليون درهم خلال2017 مقارنة بـ43 مليون درهم في نهاية عام 2016 كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين664 مليون درهم مقارنة بـ634 مليون درهم في نهاية عام 2016 ووصل إجمالي أصول الشركة 1.757 مليار درهم في 1.787 مليار درهم.