أقراص إلكترونية «متناهية الصغر» لعلاج السرطان

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة ميتشجن الأميركية تقنية جديدة يمكن استخدامها في علاج الأورام السرطانية. وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقراص إلكترونية متناهية الصغر يصل حجمها إلى قرابة 10 نانومتر لتدريب جسم الإنسان على قتل الخلايا السرطانية.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث جيمس مون من جامعة ميتشجن، قوله: «نحن نقوم في الأساس بتدريب النظام المناعي للجسم، من خلال هذه الأقراص متناهية الصغر، على كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية».

وأوضح أن كل قرص من هذه الأقراص الإلكترونية يحتوي على «نوع من المستضدات» التي تعرف النظام المناعي للجسم على الخلايا السرطانية وكيفية القضاء عليها. ويقول الباحث جيمس مون: «الفكرة أن هذه الأقراص تعمل بمثابة لقاحات حيث تحفز النظام المناعي لمحاربة الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم». وحققت الأقراص الإلكترونية نتائج واعدة عند اختبارها على فئران التجارب حيث نجحت في القضاء على الأورام السرطانية خلال عشرة أيام.

ولن تطرح التقنية الجديدة للاستخدام بشكل عام خلال الفترة القريبة، نظراً لضرورة إجراء مزيد من التجارب على حيوانات أكبر حجماً، وسوف تستغرق العملية فترة أطول قبل بدء التجارب على البشر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأقراص الإلكترونية متناهية الصغر تظل تمثل فرصة لتوفير علاج فعال لمرض السرطان.