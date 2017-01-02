أقراص إلكترونية «متناهية الصغر» لعلاج السرطان

سان فرانسيسكو (د ب أ)
ابتكر فريق من الباحثين بجامعة ميتشجن الأميركية تقنية جديدة يمكن استخدامها في علاج الأورام السرطانية. وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقراص إلكترونية متناهية الصغر يصل حجمها إلى قرابة 10 نانومتر لتدريب جسم الإنسان على قتل الخلايا السرطانية.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث جيمس مون من جامعة ميتشجن، قوله: «نحن نقوم في الأساس بتدريب النظام المناعي للجسم، من خلال هذه الأقراص متناهية الصغر، على كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية».
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ولن تطرح التقنية الجديدة للاستخدام بشكل عام خلال الفترة القريبة، نظراً لضرورة إجراء مزيد من التجارب على حيوانات أكبر حجماً، وسوف تستغرق العملية فترة أطول قبل بدء التجارب على البشر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأقراص الإلكترونية متناهية الصغر تظل تمثل فرصة لتوفير علاج فعال لمرض السرطان.