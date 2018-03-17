«الزاهر» يتحفز بحثاً عن لقب بطولة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
يودّع مضمار أبوظبي، مساء اليوم، جمهوره بسباق قوي ومثير، يتألف من 7 أشواط، تحتوي على 4 بطولات، هي بطولة الإمارات «جروب1»، والبالغ إجمالي جوائزها المالية مليون درهم، وبطولة أبوظبي للمهجنة «جروب 3»، والجولة الثالثة للتاج العربي «جروب 3»، وداربي الإمارات العربي «هيبة»، وتشارك في الحفل 95 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه مليونين و95 ألف درهم.
وتجتمع نجوم الخيول العربية الأصيلة للمنافسة على لقب بطولة الإمارات في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر «جروب1»، ويتوقع أن يقود التنافس المتألق «الزاهر» بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة هنا قبل أكثر من شهر. ويسعى المدرب ليمارتنيل لاقتناص اللقب عبر كتيبة قوية من 5 خيول، هي أبو الأبيض، والفرس محبوبة، وإبهار، وشهير، وحمزة.
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وفي غياب «إي أس عجيب» بطل الجولة الأولى، تبدو الفرصة سانحة للمهر «ريام» للتفوق هذه المرة بعد أن حل وصيفاً في الجولة الثانية.
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