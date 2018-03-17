جونفا بطل «الفئة المفتوحة» في «نصف ماراثون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نجاح كبير.. حققه سباق نصف ماراثون أبوظبي الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي أمس، وتضمن سباقاً للجري لثلاث مسافات رئيسية 5 كيلومترات و10 و21.1، وانطلق عند السابعة صباحاً، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى 935 متسابقاً.

وفي سباق الـ 21.1 كم «نصف ماراثون» بلغ عدد الواصلين إلى خط النهاية 127 متسابقاً، وفاز الإثيوبي إيشيتو جونفا بالمركز الأول في الفئة المفتوحة «رجال» من 18 - 39 سنة، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 1:11:65 ساعة، وحل ثانياً البريطاني ليام بيك، وفي المركز الثالث جاء الهندي سوباش سينجاد، أما لقب «السيدات» فذهب إلى البريطانية لارا دالي بعد أن قطعت المسافة بزمن 1:42:33 ساعة.

وفي سباق الـ 10 كم، فبلغ عدد الواصلين إلى خط النهاية 317 متسابقاً، وفاز البريطاني نيل تيمبيست بالمركز الأول بزمن قدره 0:37:31 دقيقة في الفئة المفتوحة «رجال» من 18 - 39 سنة، وحل ثانياً مواطنه حبيب رحمان، والبريطاني الآخر توم ميلر بالمركز الثالث، أما لقب السيدات ففازت به البلجيكية كاتلينا دوربي بزمن قدره 0:42:14 دقيقة.

أما سباق الـ 5 كم، فبلغ عدد الواصلين إلى خط النهاية 299 متسابقاً، وفاز به الإيرلندي مايكل روك بزمن 17:44 دقيقة، في الفئة المفتوحة من 17-39 سنة «رجال»، وحل ثانياً مواطنه آلان ماهر بزمن 18:31 دقيقة، وفي المركز الثالث جاء الياباني جونيشي أونو بزمن 18:51 دقيقة، وحققت البريطانية لوسي بيفورد لقب «السيدات» في الفئة المفتوحة بزمن قدره 23:13 دقيقة.