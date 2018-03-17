نيون (أ ف ب)

فرضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت أمس في نيون السويسرية، مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الإيطالي في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة في كارديف بويلز، وأفرزت مواجهة إنجليزية قوية بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما يصطدم برشلونة الإسباني مع روما الإيطالي، وتبدو مهمة بايرن ميونيخ الألماني سهلة ضد إشبيلية الإسباني.

وكانت القرعة التي سحبها الهداف الأوكراني السابق أندريه شيفتشنكو، مفتوحة على مصراعيها خلافاً للدور ثمن النهائي، عندما جنبت المواجهات بين فرق من بلد واحد أو كانت في مجموعة واحدة في الدور الأول.

وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس، عندما فازت تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 4-1، مسجلة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، كما التقى العملاقان في نصف نهائي 2015 عندما تأهل يوفنتوس 3-2 بمجموع المباراتين، وكانت المرة الأخيرة التي يخسر فيها ريال في المسابقة القارية.

ولم يتبق أمام ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في المسابقة (12 لقباً)، سوى المسابقة القارية العريقة لإنقاذ موسمه، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة، وخرج من مسابقة كأس الملك.