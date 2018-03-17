«العنابي» يصل للنقطة 40 بـ «ثنائية» تيجالي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قاد الأرجنتيني تيجالي، الوحدة إلى فوز مهم على فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف، مساء أمس على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 40 نقطة، ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع العين المتصدر الذي يلعب مع الجزيرة اليوم، في ختام الجولة، بينما تجمد «الصقور» عند 13 نقطة في المركز العاشر.

بادر الوحدة بالهجوم من الثواني الأولى التي منعت فيها العارضة فرصة محققة من رأسية شانج ريم، إثر ركنية نفذها جوجاك، واستخلص تيجالي الكرة من رأس المدافع علي مصطفى وينفرد بالحارس، إلا أن المدافع جذب المهاجم من القميص ومنع فرصة واعدة لـ «العنابي»، وأنذره الحكم عمر آل علي، قبل أن يعود ويشهر له البطاقة الحمراء بعد مشاهدة الحالة عبر الفيديو.

وعادت «تقنية الفيديو» من جديد في الظهور الأول لها في دوري الخليج العربي، عندما تابع تيجالي رأسية مراد باتنا التي ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 23، ولم يحتسب مساعد الحكم الهدف، إلا أن الفيديو صحح الوضع، ليعلن الحكم صحة الهدف، واحتج نور الدين العبيد مدرب الإمارات على الحكم ليتم طرده من الملعب.

ولجأ الحكم عمر آل علي إلى تقنية الفيديو للمرة الثالثة، بعد مطالبة الإمارات بركلة جزاء، باعتبار أن تيجالي لمس الكرة بيده، قبل أن يأمر باستمرار اللعب، لعدم وجود خطأ، وينجح تيجالي في إحراز الهدف الثاني له وللوحدة في الدقيقة 64، بعد عرضية من طارق الخديم، وقلص ساشا الفارق للإمارات، مستفيداً من خطأ دفاعي في الدقيقة 91.