«نذر» يحلق بلقب الشوط الرئيس بمضمار ميدان

دبي (الاتحاد)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية مستحقة في السباق المحلي الختامي لموسم مضمار «ميدان» العالمي، الذي أقيم أمس، وتضمن 7 أشواط بمشاركة 90 خيلاً، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما بلغ إجمالي الجوائز المالية للسباق مليوناً و115 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول حين سيطرت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على المركزين الأول والثاني في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق عزيزي ريفيرا البالغة جائزته 175 ألف ردهم.

وجاء في المركز الأول «المنارة» بإشراف دوج واتسون وقيادة جيم كرولي، متفوقاً بفارق 7.25 طول عن رفيق إسطبله «أجرام»، ومسجلاً زمناً وقدره 1:10:36 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر الجواد «نذر» بإشراف دوج واتسون وقيادة جيم كرولي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق عزيزي فيكتوريا البالغ جائزته 175 ألف درهم.