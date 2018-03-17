28 جواداً إلى البطولات الرئيسية في دولية دبي للجواد العربي

رضا سليم (دبي)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس منافسات اليوم الثاني من النسخة الخامسة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، والتي تقام حالياً بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمشاركة 220 جواداً تنافست على مدار يومين في 16 شوطاً، حيث تأهل الأول والثاني في كل فئة للبطولة الرئيسية، التي تقام اليوم ويسدل بعدها الستار عن الحدث.

وتختتم منافسات الحدث بالبطولات الرئيسية التي تأهل إليها 28 جواداً من 14 شوطاً، من بينها 8 خيول من الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، وذلك للفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة الأمهر بعمر سنة وبطولة المهرات وبطولة المهور وبطولة الأفراس وبطولة الفحول، ويتم استبعاد فئة المهور والمهرات أقل من سنة من التأهل للبطولة الرئيسية.

كما حضر اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، وزياد عبدالله كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعادل سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة.

وعلى مستوى النتائج، في الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر سنتين، تصدرت المركز الأول المهرة «سيرنزا» من مصر لأحمد التلاوي ومربط وسجلت 92.40 نقطة، فيما حلت المهرة «ع ج نوره» لمربط عجمان بالمركز الثاني بعدما حققت 92.00 نقطة، وجاءت ثالثة المهرة «فينيس» من السعودية لبدر محمد بن سعد الدريس محققة 91.50 نقطة.