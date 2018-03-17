«نمشي معاً» تتوهج بـ «شعلة الأمل» في حديقة «أم الإمارات»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

توهجت شعلة دورة الألعاب الإقليمية التاسعة «شعلة الأمل» في حديقة «أم الأمارات» أمس، في ختام مبادرة «نمشي معاً»، وهي المبادرة التي جاءت لتواكب التحضيرات الخاصة بالحدث الإنساني الكبير الذي يقام حفل افتتاحه اليوم، وبهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية بين مختلف شرائح المجتمع.

واعتبرت هذه المبادرة بمثابة الدعوة للمشاركة في هذا الحدث ودعمه والترويج له إذ شارك في فعالية اليوم الختامي المئات من الجماهير الذين غصت بها جنبات الحديقة، والذين حضروا مبكراً للإطلاع على المكان المخصص للترويج للفعاليات، والذي تضمن العديد من المرافق والأنشطة الخاصة التي أقبل على المشاركة بها الأطفال والكبار معاً.

وشارك في فعاليات أمس، فرقة موسيقى الشرطة، والتي قدمت عرضاً أخاذاً نال استحسان الجماهير، إذ قامت الفرقة بمرافقة شعلة الألعاب الإقليمية التاسعة من البوابة الرئيسة للحديقة والتجول في مرافقها المختلفة قبل أن تحط رحالها في مكان إقامة الفعاليات الخاصة بالألعاب الإقليمية، ليقوم الرياضيون المشاركون بإيقاد الشعلة الرئيسية، وذلك بحضور بيتر ويلر الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، وتاله الرمحي مدير الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي، وميشيل كوان عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العالمي، وابتهاج محمد نجمة المبارزة الأميركية المخضرمة.

وتبع حفل إيقاد الشعلة دعوة الجماهير المحتشدة لحضور فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة، حيث أبدى الكثيرون تفاعلهم مع الأجواء الرائعة التي شهدتها الحديقة، إلى جانب قيامهم بالمشي في ممرات الحديقة خلف الشعلة بصحبة الرياضيين المشاركين. الجدير بالذكر أن مبادرة نمشي معاً كانت تقام في يوم الجمعة من كل أسبوع، من الثالثة عصراً إلى السادسة مساءً في حديقة «أم الإمارات» في أبوظبي، بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في المناسبات والمبادرات المجتمعية، حيث امتدت هذه المبادرة لتقام في مختلف إمارات الدولة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وفي حالة من التفاعل والتآلف الكبيرين بين الفئات كافة من المواطنين والمقيمين.